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Жизнь

Логотип Adidas суд не признал торговой маркой

Европейский суд общей юрисдикции отказался признать логотип Adidas торговой маркой, защищенной законодательством ЕС, сообщает «Интерфакс».

Кроссовки Adidas.
Кроссовки Adidas.
СС0.

Речь идет о логотипе для обуви из трех параллельных полос, ориентированных в любом направлении, говорится в сообщении пресс-центра суда.

Суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) <в 2016 году оно аннулировало регистрацию такой торговой марки>. Этот орган указал, что такое изображение не позволяет определенно отличить логотип Adidas от других похожих изображений, следовательно, не позволяет выделить товары компании среди других брендов.

EUIPO аннулировал регистрацию по требованию бельгийской компании Shoe Branding Europe BVBA.

Ранее Adidas пытался обязать BVBA изменить ее логотип для обуви, который представлял собой две параллельные косые полосы, утверждая, что это слишком похоже на три адидасовские полоски, пишет bfm.ru. В 2009 году бельгийская компания защитила в суде право на свой логотип, и с тех пор стороны продолжают судиться.

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