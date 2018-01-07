Глава Adidas рассказал о вреде санкций против России

Глава Adidas пояснил, что не выступает против санкций, но считает необходимым найти способ для решения проблем в отношениях с Москвой. "Невозможно противостоять друг другу годами. Я знаю Россию много лет, чувствую с ней близость. Мне нравится эта страна, ее жители и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие",— цитирует Рорстеда "Коммерсантъ".

3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев применит юридические меры в отношении продавцов продукции компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму.