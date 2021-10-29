Лонгинов день. Как провести 29 октября, чтобы не встретиться со злом

Что следует делать на Лонгинов день?
По поверью, святой Лонгин — «посредник» доброго и злого миров. Чтобы «внезапно не перешагнуть в портал бездны» и не встретиться с нечистью, предки в праздник избегали ворот.
Считается, что сегодня можно исцелиться от всех глазных недугов. Именно поэтому 29 числа прародители усердно молились «виновнику» торжества, умывали очи родниковой водой.
Не чурались в Лонгинов день и солнечного света: он якобы тоже обладает целебными свойствами. Так, под «солнышко ласковое» выносили зимнюю одежду. Чтобы зарядить ее теплом и позитивной энергией.
Солнце.
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Приметы праздника
- Ветер дует с севера — к хорошей погоде;
- Дождь льет как из ведра — зима близко;
- Звезды на ночном небе тусклые — к дождю и снегопаду;
- Гусь поджимает одну лапу — жди морозов;
- Листопад замедлился — будет тепло;
- Небо на закате чистое — завтра будет погожий денек.