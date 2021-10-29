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Жизнь

Лонгинов день. Как провести 29 октября, чтобы не встретиться со злом

29 октября христиане отмечают Лонгинов день, или Лонгин Сотник. Какие традиции в эту дату соблюдали предки — в материале altapress.ru.

В лесу. Осень.
В лесу. Осень.
СС0

Что следует делать на Лонгинов день?

По поверью, святой Лонгин — «посредник» доброго и злого миров. Чтобы «внезапно не перешагнуть в портал бездны» и не встретиться с нечистью, предки в праздник избегали ворот.

Считается, что сегодня можно исцелиться от всех глазных недугов. Именно поэтому 29 числа прародители усердно молились «виновнику» торжества, умывали очи родниковой водой.

Не чурались в Лонгинов день и солнечного света: он якобы тоже обладает целебными свойствами. Так, под «солнышко ласковое» выносили зимнюю одежду. Чтобы зарядить ее теплом и позитивной энергией.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Приметы праздника

  • Ветер дует с севера — к хорошей погоде;
  • Дождь льет как из ведра — зима близко;
  • Звезды на ночном небе тусклые — к дождю и снегопаду;
  • Гусь поджимает одну лапу — жди морозов;
  • Листопад замедлился — будет тепло;
  • Небо на закате чистое — завтра будет погожий денек.
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