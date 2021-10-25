Приметы на Андрона Звездочета. Почему 25 октября нужно смотреть на ночное небо

Традиции на Андрона Звездочета
Предки-славяне 25 числа обязательно наблюдали за звездами. Считалось: если «огоньков» на ночном небе много, то следующий год будет богат на урожай и приятные события.
В эту дату прародители отправлялись в церковь и усердно молились. Они просили святых помочь в делах, чтобы «звезды жизни человеческой не закатились за гору».
Примечательно, что на Андрона больше всего боялись звездопада — он якобы был предвестником болезней и эпидемий.
Запреты 25 октября
Сегодня нельзя:
- Громко смеяться. В противном случае можно накликать беду;
- Обижать окружающих;
- Желать зла.
Улыбка.
CCO.
Приметы дня
- Луна красная — к затяжным ветрам;
- Облака плывут низко — к похолоданию;
- Куры нахохлились — утром будет морозно;
- Ветер дует в одном направлении — к пасмурному дню.