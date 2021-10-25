Приметы на Андрона Звездочета. Почему 25 октября нужно смотреть на ночное небо

25 октября — День Андрона звездочета. По-другому этот праздник называют Днем мельника и Днем Ондрониха. На какие приметы сегодня следует обратить внимание — в материале altapress.ru.

Традиции на Андрона Звездочета

Предки-славяне 25 числа обязательно наблюдали за звездами. Считалось: если «огоньков» на ночном небе много, то следующий год будет богат на урожай и приятные события.

В эту дату прародители отправлялись в церковь и усердно молились. Они просили святых помочь в делах, чтобы «звезды жизни человеческой не закатились за гору».

Примечательно, что на Андрона больше всего боялись звездопада — он якобы был предвестником болезней и эпидемий.

Запреты 25 октября

Сегодня нельзя:

Громко смеяться. В противном случае можно накликать беду;

Обижать окружающих;

Желать зла.

Улыбка. CCO.

Приметы дня