Сергей Зимний. Почему 20 октября нельзя брать в руки тесто

История праздника
Памятная дата посвящена двум Сергеям — Печерскому и Нуромскому.
Печерский жил в 8 веке. Он отрекся от своей воли и проявил полное послушание настоятелю, за что получил прозвище «Послушливый».
Нуромский же жил на рубеже 14 и 15 веков. Грек по происхождению, он прибыл на Русь, чтобы стать учеником Радонежского. Впоследствии святой организовал Нуромскую обитель.
Традиции на Сергея Зимнего
Считалось, что дата неразрывно связана с приходом заморозков и «настоящей» зимы. По наблюдениям прародителей, дни с 20 числа укорачивались, нередко выпадал и снег.
Чтобы погода была благосклоннее, славяне проявляли уважение к Небесам. А именно кормили домашний скот, который якобы энергетически связан с ангелами и добрыми духами.
Запреты 20 октября
Сегодня нельзя:
- Брать в руки тесто, месить его и печь. Несоблюдение запрета грозит серьезными финансовыми трудностями;
- Принимать подарки от незнакомцев;
- Лениться;
- Ссориться.
Приметы дня
- Сегодня выпал снег — жди раннюю зиму;
- Снег выпал, но на деревьях осталась листва — зима далеко;
- Луна мутная и бледная — морозы нагрянут в ближайшее время.