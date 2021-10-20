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Жизнь

Сергей Зимний. Почему 20 октября нельзя брать в руки тесто

По православному календарю, 20 октября — День Сергея Зимнего. Сегодня несоблюдение некоторых запретов может «повесить на жизнь горести и тяжкие грузы».

Замешивают тесто. Хлеб..
Замешивают тесто. Хлеб..
СС0

История праздника

Памятная дата посвящена двум Сергеям — Печерскому и Нуромскому.

Печерский жил в 8 веке. Он отрекся от своей воли и проявил полное послушание настоятелю, за что получил прозвище «Послушливый».

Нуромский же жил на рубеже 14 и 15 веков. Грек по происхождению, он прибыл на Русь, чтобы стать учеником Радонежского. Впоследствии святой организовал Нуромскую обитель.

Традиции на Сергея Зимнего

Считалось, что дата неразрывно связана с приходом заморозков и «настоящей» зимы. По наблюдениям прародителей, дни с 20 числа укорачивались, нередко выпадал и снег.

Чтобы погода была благосклоннее, славяне проявляли уважение к Небесам. А именно кормили домашний скот, который якобы энергетически связан с ангелами и добрыми духами.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

Запреты 20 октября

Сегодня нельзя:

  • Брать в руки тесто, месить его и печь. Несоблюдение запрета грозит серьезными финансовыми трудностями;
  • Принимать подарки от незнакомцев;
  • Лениться;
  • Ссориться.

Приметы дня

  • Сегодня выпал снег — жди раннюю зиму;
  • Снег выпал, но на деревьях осталась листва — зима далеко;
  • Луна мутная и бледная — морозы нагрянут в ближайшее время.
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