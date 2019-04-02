Алтай стал одним из самых невезучих регионов России

Распространители лотереи «Русское лото» посчитали, сколько победителей розыгрыша живет в каждом из регионов. Оказалось, что больше всего «лотерейных миллионеров» в Санкт-Петербурге, а меньше всего — в Республике Алтай, пишет РБК.

Компания «ТК „Центр“», занимающаяся распространением государственных лотерей, а также «Государственных спортивных лотерей», «Спортлото» и «Русское лото», провела исследование на основе данных о выигрышах в «Русского лото» за последние 25 лет.

Оказалось, что в Санкт-Петербурге проживает люди чаще выигрывают лотерейные миллионы. Вторым по удачливости стал Краснодарский край, на третьем месте Челябинская область.

Наименее удачливые в лотерее люди живут в Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области. Никто из жителей ЕАО за время существования «Русского лото» не выигрывал миллион.

Напомним, с апреля 2019 года дети и подростки больше не смогут покупать лотерейные билеты, в том числе через интернет — с 7 апреля вступает в силу закон, который запрещает не достигшим совершеннолетия лицам приобретать их, а также делать лотерейные ставки.

Несовершеннолетним нельзя не только приобретать билеты, но и передавать выигрыши от них.

Теперь продавцы должны спрашивать у покупателей лотерейных билетов паспорт для подтверждения возраста. А вот забрать куш можно и без документа. Правда, только если он не превышает 15 тыс. рублей. Если выиграть получилось больше, придется всё-таки предъявить паспорт.