Louis Vuitton выпустили коробочки для бургеров за 231 тыс. рублей

Французский люксовый бренд Louis Vuitton выпустил коробочку для бургеров. Все бы ничего, но стоит такой аксессуар 231 тыс. рублей.

Также в комплекте идут подстаканники, выпущенные в цветах бургера — зеленом, красном. желтом, бежевом и коричневом.

Саму коробку сделали из альтернативной кожи на растительной основе и расписали цветочным мотивом, внутри у нее есть подкладка из микрофибры. Коробка закрывается на металлическую застежку-кнопку.

Кстати, недавно в Алтайском крае определили размер минимальной заработной платы. Спойлер: на коробочку для бургеров не хватит.