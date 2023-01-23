24 января
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Жизнь

Louis Vuitton выпустили коробочки для бургеров за 231 тыс. рублей

Французский люксовый бренд Louis Vuitton выпустил коробочку для бургеров. Все бы ничего, но стоит такой аксессуар 231 тыс. рублей.

Коробка для бургеров.
Коробка для бургеров.
Louis Vuitton.

Также в комплекте идут подстаканники, выпущенные в цветах бургера — зеленом, красном. желтом, бежевом и коричневом.

Саму коробку сделали из альтернативной кожи на растительной основе и расписали цветочным мотивом, внутри у нее есть подкладка из микрофибры. Коробка закрывается на металлическую застежку-кнопку.

Кстати, недавно в Алтайском крае определили размер минимальной заработной платы. Спойлер: на коробочку для бургеров не хватит.

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