Louis Vuitton выпустили коробочки для бургеров за 231 тыс. рублей

Также в комплекте идут подстаканники, выпущенные в цветах бургера — зеленом, красном. желтом, бежевом и коричневом.
Саму коробку сделали из альтернативной кожи на растительной основе и расписали цветочным мотивом, внутри у нее есть подкладка из микрофибры. Коробка закрывается на металлическую застежку-кнопку.
Кстати, недавно в Алтайском крае определили размер минимальной заработной платы. Спойлер: на коробочку для бургеров не хватит.
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