10 лучших шуток Михаила Задорнова

Год назад скончался писатель-сатирик и драматург Михаил Задорнов. Зрителям он запомнился своими «американскими шутками». Altapress.ru собрал лучшие высказывания юмориста.

«Только наш человек заходит в музей, чтобы согреться».

«Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…»

«Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли».

«Интересно, почему американцы показывают средний палец, а русские — руку по локоть?»

«Американец думает на ходу, немец — стоя, англичанин — сидя, а русский — потом».

«Только наш может 20 лет хранить у себя дома хрустальный сервиз и ни разу им не воспользоваться».

Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «Дружба» назвать бензопилу?

«Только русский человек, если ему разрешить делать все, что угодно, не будет делать вообще ничего».

«Скажешь человеку, что во Вселенной 300 миллиардов звёзд, — он поверит. Скажешь, что скамейка окрашена, — он обязательно потрогает!»

Источники: РИА Новости, «КП», «МК».