Лучшую одежду для первого свидания назвала звездный стилист

Чтобы произвести правильное впечатление во время встречи, следует придерживаться нескольких советов в подборе наряда.

Так, она сочла выбор классической одежды уместным для первого свидания и порекомендовала скомбинировать белую рубашку свободного кроя с брюками или джинсами с завышенной талией.

Уильямс включила в данный список изделия в стиле «сдержанная сексуальность», отметив, что слишком откровенная или слишком неприметная одежда могут испортить должную атмосферу.

Необходимого эффекта можно достичь, скомбинировав мешковатые джинсы с приталенной белой футболкой и объемным блейзером. Также удачным она назвала сочетание комбинезона из джинсовой или хлопчатобумажной ткани с туфлями на шпильках, пишет Lenta.ru.

При этом тем, кто хочет «выглядеть» круто на первой встрече, стилист посоветовала совместить длинное платье с рукавами-фонариками с белыми ботинками и дополнить наряд байкерской курткой.

Между тем в Барнауле прошла «неделя» моды.