19 апреля
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Жизнь

Лучшую одежду для первого свидания назвала звездный стилист

Британская звездная стилистка Карен Уильямс назвала лучшую одежду для первого свидания, пишет The Sun.

Туфли, обувь.
Туфли, обувь.
pixabay.com/

Чтобы произвести правильное впечатление во время встречи, следует придерживаться нескольких советов в подборе наряда.

Так, она сочла выбор классической одежды уместным для первого свидания и порекомендовала скомбинировать белую рубашку свободного кроя с брюками или джинсами с завышенной талией.

Уильямс включила в данный список изделия в стиле «сдержанная сексуальность», отметив, что слишком откровенная или слишком неприметная одежда могут испортить должную атмосферу.

Необходимого эффекта можно достичь, скомбинировав мешковатые джинсы с приталенной белой футболкой и объемным блейзером. Также удачным она назвала сочетание комбинезона из джинсовой или хлопчатобумажной ткани с туфлями на шпильках, пишет Lenta.ru.

При этом тем, кто хочет «выглядеть» круто на первой встрече, стилист посоветовала совместить длинное платье с рукавами-фонариками с белыми ботинками и дополнить наряд байкерской курткой.

Между тем в Барнауле прошла «неделя» моды.

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