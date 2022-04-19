Лучшую одежду для первого свидания назвала звездный стилист

Чтобы произвести правильное впечатление во время встречи, следует придерживаться нескольких советов в подборе наряда.
Так, она сочла выбор классической одежды уместным для первого свидания и порекомендовала скомбинировать белую рубашку свободного кроя с брюками или джинсами с завышенной талией.
Уильямс включила в данный список изделия в стиле «сдержанная сексуальность», отметив, что слишком откровенная или слишком неприметная одежда могут испортить должную атмосферу.
Необходимого эффекта можно достичь, скомбинировав мешковатые джинсы с приталенной белой футболкой и объемным блейзером. Также удачным она назвала сочетание комбинезона из джинсовой или хлопчатобумажной ткани с туфлями на шпильках, пишет Lenta.ru.
При этом тем, кто хочет «выглядеть» круто на первой встрече, стилист посоветовала совместить длинное платье с рукавами-фонариками с белыми ботинками и дополнить наряд байкерской курткой.
Между тем в Барнауле прошла «неделя» моды.