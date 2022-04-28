Лунная вода имеет земное происхождение, считают исследователи

Ионы водорода и кислорода, которые покидают верхние слои атмосферы и улетают в космическое пространство, могут соединяться и образовывать молекулы воды, которые присутствуют на Луне, уверены ученые из Института геофизики Аляскинского университета в Фэрбенксе.

Считается, что большая часть воды на Луне была занесена в так называемую эпоху тяжелой бомбардировки 3,5 млрд лет назад в результате частых падений астероидов и комет.

Новые расчеты показали, что 1% покидающих Землю ионов кислорода и водорода могут попадать на Луну, когда она проходит через «хвост» магнитосферы нашей планеты.

Это предположение подтверждено рядом зарубежных космических миссий, пишет Газета.Ru.

«Это похоже на пролет Луны через душ ионов воды, возвращающихся на Землю и падающих на лунную поверхность», — пояснили авторы исследования.

Ученые оценили объем полярных залежей воды на Луне, которые образовались таким образом, в 3500 кубических километров.

Этот объем сравним с объемом озера Гурон, восьмым по величине озером в мире.

Статья об исследовании опубликована в журнале Scientific Reports.

Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пословицей ответил на решение Европы прекратить сотрудничество по лунным программам. А российскую лунную программу пообещал возобновить президент РФ Владимир Путин.