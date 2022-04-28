28 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Лунная вода имеет земное происхождение, считают исследователи

Ионы водорода и кислорода, которые покидают верхние слои атмосферы и улетают в космическое пространство, могут соединяться и образовывать молекулы воды, которые присутствуют на Луне, уверены ученые из Института геофизики Аляскинского университета в Фэрбенксе.

Луна.
Луна.
СС0

Считается, что большая часть воды на Луне была занесена в так называемую эпоху тяжелой бомбардировки 3,5 млрд лет назад в результате частых падений астероидов и комет.

Новые расчеты показали, что 1% покидающих Землю ионов кислорода и водорода могут попадать на Луну, когда она проходит через «хвост» магнитосферы нашей планеты.

Это предположение подтверждено рядом зарубежных космических миссий, пишет Газета.Ru.

«Это похоже на пролет Луны через душ ионов воды, возвращающихся на Землю и падающих на лунную поверхность», — пояснили авторы исследования.

Ученые оценили объем полярных залежей воды на Луне, которые образовались таким образом, в 3500 кубических километров.

Этот объем сравним с объемом озера Гурон, восьмым по величине озером в мире.

Статья об исследовании опубликована в журнале Scientific Reports.

Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пословицей ответил на решение Европы прекратить сотрудничество по лунным программам. А российскую лунную программу пообещал возобновить президент РФ Владимир Путин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость