Львенок из барнаульского зоопарка учится самостоятельности

Львенок из "Лесной сказки" вышел на прогулку и поупражнялся в рычании - малыша засняли сотрудники зоопарка.

Львенок появился на свет чуть больше месяца назад - 16 апреля, на Пасху.

Котенка назвали Алтай Алтаевич - в честь отца. Условие сохранить это имя поставили для самарского зоопарка, в который и уедет львенок, когда повзрослеет.

А сейчас малыш учится самостоятельности. Исследует вольер, даже пытается рычать - пока получается только мяукать, но все впереди.

Впрочем, посетители зоопарка считают, что львенок просто ищет маму, которая захотела отдохнуть в одиночестве.

Ранее крошки-тигрята начали делать первые самостоятельные шаги в барнаульском зоопарке.