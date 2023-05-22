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Жизнь

Львенок из барнаульского зоопарка учится самостоятельности

Львенок из "Лесной сказки" вышел на прогулку и поупражнялся в рычании - малыша засняли сотрудники зоопарка.

Львенок.
Львенок.
"Лесная сказка"

Львенок появился на свет чуть больше месяца назад - 16 апреля, на Пасху.

Котенка назвали Алтай Алтаевич - в честь отца. Условие сохранить это имя поставили для самарского зоопарка, в который и уедет львенок, когда повзрослеет.

А сейчас малыш учится самостоятельности. Исследует вольер, даже пытается рычать - пока получается только мяукать, но все впереди.

Впрочем, посетители зоопарка считают, что львенок просто ищет маму, которая захотела отдохнуть в одиночестве.

Ранее крошки-тигрята начали делать первые самостоятельные шаги в барнаульском зоопарке.

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