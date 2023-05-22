Львенок из барнаульского зоопарка учится самостоятельности

Львенок появился на свет чуть больше месяца назад - 16 апреля, на Пасху.
Котенка назвали Алтай Алтаевич - в честь отца. Условие сохранить это имя поставили для самарского зоопарка, в который и уедет львенок, когда повзрослеет.
А сейчас малыш учится самостоятельности. Исследует вольер, даже пытается рычать - пока получается только мяукать, но все впереди.
Впрочем, посетители зоопарка считают, что львенок просто ищет маму, которая захотела отдохнуть в одиночестве.
Ранее крошки-тигрята начали делать первые самостоятельные шаги в барнаульском зоопарке.