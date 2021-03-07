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Жизнь

Любимец женщин. 7 марта исполняется 80 лет со дня рождения Андрея Миронова

7 марта исполнилось бы 80 лет замечательному советскому киноактеру, комедийному гению Андрею Миронову, который трагически умер на сцене в возрасте 46 лет. Вспоминаем несколько интересных фактов из его биографии.

Андрей Миронов
Андрей Миронов
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Андрей Миронов родился в 1941 году, незадолго до войны, в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. В школьные годы взял фамилию матери, поскольку в СССР развернулась антисемитская кампания. В юношестве с братом Кириллом любил дома устраивать джаз-банд. Брат играл на рояле, а Андрей — на кухонных принадлежностях.

Первая попытка сняться в кино закончилась неудачей. Миронова сначала отобрали для массовой сцены в фильм «Садко» (1952 год), но режиссер забраковал мальчика. Первую роль Миронов получит только в 1960 году в фильме «А если это любовь?».

Миронов окончил Щукинское училище и был принят актером в Московский театр сатиры. Известность к нему пришла после съемок в фильме «Три плюс два» (1963). После этого у него не было каких-то проблем с ролями в кино или театре. Причем Миронову доставались как трагические герои («Мой друг Иван Лапшин»), так и комедийные.

Андрей Миронов был одним из самых востребованных актеров своего времени.
Андрей Миронов был одним из самых востребованных актеров своего времени.
открытые источники

В послужном списке Андрея Миронова сотни выдающихся ролей. Наиболее известные советским зрителям фильмы с его участием — «Бриллиантовая рука», «Приключение итальянцев в России», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Соломенная шляпка» и так далее.

Самой знаменитой песней в исполнении Андрея Миронова считается «Остров невезения».

Засуженный артист РСФСР скончался во время гастролей театра в Латвии. Он умер 14 августа 1987 года на сцене Рижской оперы во время спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро». У актера произошел разрыв аневризмы сосуда головного мозга.

Андрей Миронов был похоронен 20 августа того же года на Ваганьковском кладбище.

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