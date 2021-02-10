Актер Алексей Серебряков пожаловался на жуткий холод во время съемок на Алтае

На Алтае продолжаются съемки триллера «Бешенство», который снимает режиссер кассового фильма «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко. Актер Алексей Серебряков рассказал порталу Metro, какого ему было работать при сильных алтайских морозах.

По сюжету отец, у которого сын-наркоман, отвозит его в тайгу, чтобы у молодого человека прошла ломка. Отношения у них напряженные — сын винит родителя в смерти своей матери. Из-за этого конфликта он и привязался к тяжелым веществам.

Но в лесу они сталкиваются с новой угрозой — с бешенством у диких животных.

Для самих актеров настоящим испытанием стала погода — в период съемок как раз стояли сильные морозы, порой доходило до -38 градусов.

«Холод жуткий, после 12 часов на улице на этом морозе организм отказывается не то что играть, а функционировать в целом. Холод пронизывает насквозь. Всё даётся тяжело, но слава богу, что группа попалась очень внимательная и высокопрофессиональная. Ребята максимально стараются нас согреть. Очень слаженно работают», — рассказал Серебряков.

Актеру Всеволод Володин, который сыграл сына главного героя, тоже досталось от капризов природы.

«Первый съёмочный день случился на кладбище Горно-Алтайска в минус 32. И в первом же дубле я хватаюсь за окоченевший железный крест горячими, влажными руками. Отдирая ладони, поймал себя на мысли, что съёмки пройдут в разы интереснее моих ожиданий», — рассказал он.

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино. Премьера на большом экране состоится в 2022 году.

Последняя картина режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла» собрала в прокате больше 2 млрд рублей.