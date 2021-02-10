Актер Алексей Серебряков пожаловался на жуткий холод во время съемок на Алтае

По сюжету отец, у которого сын-наркоман, отвозит его в тайгу, чтобы у молодого человека прошла ломка. Отношения у них напряженные — сын винит родителя в смерти своей матери. Из-за этого конфликта он и привязался к тяжелым веществам.
Но в лесу они сталкиваются с новой угрозой — с бешенством у диких животных.
Для самих актеров настоящим испытанием стала погода — в период съемок как раз стояли сильные морозы, порой доходило до -38 градусов.
«Холод жуткий, после 12 часов на улице на этом морозе организм отказывается не то что играть, а функционировать в целом. Холод пронизывает насквозь. Всё даётся тяжело, но слава богу, что группа попалась очень внимательная и высокопрофессиональная. Ребята максимально стараются нас согреть. Очень слаженно работают», — рассказал Серебряков.
Актеру Всеволод Володин, который сыграл сына главного героя, тоже досталось от капризов природы.
«Первый съёмочный день случился на кладбище Горно-Алтайска в минус 32. И в первом же дубле я хватаюсь за окоченевший железный крест горячими, влажными руками. Отдирая ладони, поймал себя на мысли, что съёмки пройдут в разы интереснее моих ожиданий», — рассказал он.
Фильм снимается при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино. Премьера на большом экране состоится в 2022 году.
Последняя картина режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла» собрала в прокате больше 2 млрд рублей.