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Жизнь

Любимому коту Юрия Куклачева не разрешили навестить артиста в больнице

Ранее стало известно, что артиста Юрия Куклачева госпитализировали, его состояние резко ухудшилось и его прооперировали. В настоящее время он чувствует себя хорошо, но устает и скучает по своим котам, сообщает Mash.

Юрий Куклачев.
Юрий Куклачев.
Википедия.

По информации источника, Куклачев перенес инфаркт и операцию, но в настоящее время чувствует себя хорошо.

Он ежедневно занимается зарядкой, делает упражнения для укрепления сердца и мышц — динамика положительная. Однако артист еще не набрался сил, врачи планируют его выписать ближе к Пасхе.

Сын артиста рассказал, что на днях собирался устроить сюрприз отцу и привезти любимого котика. Фаворит Куклачева — упитанный восьмилетний Матроскин, уроженец Тульской области. Артист когда-то подобрал Матроскина на улице, выходил и сделал звездой. Он по-особенному мурлычет и напоминает валенок.

Однако врачи не разрешили принести кота, поэтому их встреча состоится только после выписки.

Ранее сообщалось, что артисту Юрию Куклачеву нездоровится.

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