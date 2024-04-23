По информации источника, Куклачев перенес инфаркт и операцию, но в настоящее время чувствует себя хорошо.
Он ежедневно занимается зарядкой, делает упражнения для укрепления сердца и мышц — динамика положительная. Однако артист еще не набрался сил, врачи планируют его выписать ближе к Пасхе.
Сын артиста рассказал, что на днях собирался устроить сюрприз отцу и привезти любимого котика. Фаворит Куклачева — упитанный восьмилетний Матроскин, уроженец Тульской области. Артист когда-то подобрал Матроскина на улице, выходил и сделал звездой. Он по-особенному мурлычет и напоминает валенок.
Однако врачи не разрешили принести кота, поэтому их встреча состоится только после выписки.
Ранее сообщалось, что артисту Юрию Куклачеву нездоровится.
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