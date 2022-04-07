«Люди выгорают»: десятидневные выходные в мае предлагают устроить для россиян в Совфеде

Такую идею предложил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.
Иван Абрамов посчитал это предложение правильным.
«Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — заявил он РИА «Новости».
По его мнению, выходные они могут провести не только на огородах и дачах, но и с друзьями и близкими.
Сенатор также предположил, что к этому времени будут сняты все ковидные ограничения.
По мнению законодателя, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.
В прошлом году большая часть россиян предложили сделать 31 декабря выходным днем.