7 апреля
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Жизнь

«Люди выгорают»: десятидневные выходные в мае предлагают устроить для россиян в Совфеде

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддержал идею устроить россиянам выходные с 1 по 10 мая, чтобы люди смогли передохнуть после ковида и от новостей про санкции.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

Такую идею предложил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Иван Абрамов посчитал это предложение правильным.

«Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — заявил он РИА «Новости».

По его мнению, выходные они могут провести не только на огородах и дачах, но и с друзьями и близкими.

Сенатор также предположил, что к этому времени будут сняты все ковидные ограничения.

По мнению законодателя, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.

В прошлом году большая часть россиян предложили сделать 31 декабря выходным днем.

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