Люди ждут. В Алтайском крае скорректируют коронавирусные ограничения

11 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении режима нерабочих дней. Теперь дело за главами регионов. Документ правительства Алтайского края будет опубликован в ближайшие дни.
Пока в Алтайском крае продолжают действовать ограничения в соответствии с указом губернатора.
29 апреля Виктор Томенко внес ряд изменений в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Они касаются парикмахерских, специализированных магазинов и вакцинации населения.
Всего в крае, по последним данным, зарегистрировано 727 человек с коронавирусом.