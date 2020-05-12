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Жизнь

Люди ждут. В Алтайском крае скорректируют коронавирусные ограничения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко готовит документ, которым скорректирует режим самоизоляции в регионе. Как стало известно altapress.ru, 12 мая утром в правительстве на эту тему прошла планерка.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

11 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении режима нерабочих дней. Теперь дело за главами регионов. Документ правительства Алтайского края будет опубликован в ближайшие дни.

Пока в Алтайском крае продолжают действовать ограничения в соответствии с указом губернатора.

29 апреля Виктор Томенко внес ряд изменений в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Они касаются парикмахерских, специализированных магазинов и вакцинации населения.

Всего в крае, по последним данным, зарегистрировано 727 человек с коронавирусом.

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