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Жизнь

Магическая дата. Что категорически делать нельзя в «зеркальное» новолуние

Новолуние начнется в зеркальную дату — 06.06.24.

Точное время новолуния: 6.06.2024 15:38 мск, пишет vc.ru.

Понаблюдать за явлением можно будет ночью 7 июня.

Чего опасаться

Во время новолуния у многих могут появиться эмоциональная нестабильность, тревога и повышенная нервозность, указывает ura.ru. Люди будут чувствовать себя апатично, заторможено и вяло.

К ошибкам может привести снижение продуктивности памяти, мозга и концентрации.

Не подходит

Этот день не подходит для кардинальных изменений, хирургических операций.

Календарь

Ранее сообщалось, когда и что лучше высаживать летом. Лунный календарь содержит в себе цикл смены фаз Луны, который имеет в себе четыре этапа: новолуние, пребывающая луна, полнолуние и убывающая луна. Он предполагает, что в тот или иной момент более допустимы определенные садовые работы.

Самыми удачными днями для работы на грядках будут 8 и 9 июня. В эти дни рассада будет расти быстрее. Сорта же зелени вырастут за две-три недели. Так же благоприятными днями являются: 4, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 и 27 июня.

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