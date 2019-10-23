«Магис Спорт» начал строительство бассейна в офисном центре Plaza

Сеть велнесс-клубов «Магис Спорт» объявила в соцсетях о начале строительства бассейна в офисном центре Plaza (пр. Красноармейский, 25). В отделе маркетинга компании рассказали, что запуск бассейна запланирован на 1 апреля 2020 года.

В сообщении компании говорится, что длина бассейна составит 25 метров. В нем будет четыре дорожки шириной 1,5 метра.

Клуб уже начал предпродажу карт для тех, кто хочет заниматься фитнесом и ходить в бассейн в Plaza. Заниматься в тренажерном зале можно уже сейчас, а когда запустят бассейн, ходить и туда.

Второй вариант — приобрести карту сейчас, а начать заниматься с момента открытия бассейна.

Цена карты с бассейном в клубах «Магис Спорт» на ул. Взлетной и пр. Красноармейском практически не различается и составляет порядка 35 тыс. рублей. На ул. Взлетной сообщили, что цена по акции.

Однако акции в «Магис Спорт» в последнее время проводятся регулярно.

Владимир Гордейчик. Анна Зайкова

Напомним, в 2019 году крупные фитнес-клубы Барнаула столкнулись с недостатком платежеспособных клиентов. Им пришлось менять подходы к наполнению карт (например. вводить полугодовые карты, карты с определенным количеством посещений), давать рассрочку платежа и так далее.

Открытие бассейна в клубе «Магис Спорт» на пр. Красноармейском анонсировали еще в 2014 году, когда он только открылся.

Планировалось запустить объект через полтора года. Но в 2015 году гендиректор сети Владимир Гордейчик рассказал, что строительство отложили на неопределенный срок из-за экономического кризиса.