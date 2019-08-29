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Спорт

Спортклубам Барнаула не хватает клиентов с деньгами

Спортивные клубы Барнаула смирились с тем, что желающих сразу оплатить годовой абонемент становится все меньше. Чтобы поддержать продажи, предприниматели идут в банки за программами рассрочки платежа для клиентов. Это позволяет немного повышать стоимость занятий.

Фитнес. Зарядка. Спорт.
Фитнес. Зарядка. Спорт.
СС0

Сергей Зубков, владелец сети клубов «Сафари», рассказал altapress.ru, что идею оформлять рассрочку платежа он подсмотрел еще 7 лет назад на профильном международно форуме.

Сергей Зубков,
владелец сети клубов «Сафари»:

Клубу, который предоставляет разнообразные услуги высокого класса, нужны оборотные средства. Он не может продавать короткие абонементы, например, на месяц. Однако и клиенту не всегда удобно отдать сразу крупную сумму за год. Поэтому мы идем в банк, где можно оформить рассрочку платежа: клуб сразу получат свои деньги, а клиент платит в удобном графике.

Зубков не связывает внедрение «коротких карт» со снижением доходов населения, а вот его коллега Владимир Гордейчик, управляющий велнес-клубом «Магис Спорт», говорит о том, что фитнес становится не по карману жителям бедного Алтайского края.

Владимир Гордейчик,
управляющий велнес-клубом «Магис Спорт»:

Сегодня все фитнес-клубы Барнаула заняты примерно на 50%. Лишь некоторые добираются до 80%-загрузки. Да, чиновники отчитываются о том, что доходы граждан растут, но фактически они падают.

Рассрочка платежа, которую Гордейчик ввел только в 2019 году, позволяет «Магис Спорту» увеличивать стоимость абонемента в год хотя бы на 3−5%, чтобы компенсировать повышение стоимости коммунальных услуг и другие затраты.

Стартовать с «длинных» карт намерен новый фитнес-проект Барнаула — X-Fit. Франшизу сети приобрел «Сити-Центр», который декларирует стоимость годового абонемента на уровне 30 тысяч рублей. Его менеджеры настроены на то, чтобы уводить клиентов клубов-соседей. Но, уверен Гордейчик, им будет крайне сложно завоевать хотя бы 20% аудитории.

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