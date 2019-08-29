Спортклубам Барнаула не хватает клиентов с деньгами

Спортивные клубы Барнаула смирились с тем, что желающих сразу оплатить годовой абонемент становится все меньше. Чтобы поддержать продажи, предприниматели идут в банки за программами рассрочки платежа для клиентов. Это позволяет немного повышать стоимость занятий.

Сергей Зубков, владелец сети клубов «Сафари», рассказал altapress.ru, что идею оформлять рассрочку платежа он подсмотрел еще 7 лет назад на профильном международно форуме.

Сергей Зубков,

владелец сети клубов «Сафари»:

Клубу, который предоставляет разнообразные услуги высокого класса, нужны оборотные средства. Он не может продавать короткие абонементы, например, на месяц. Однако и клиенту не всегда удобно отдать сразу крупную сумму за год. Поэтому мы идем в банк, где можно оформить рассрочку платежа: клуб сразу получат свои деньги, а клиент платит в удобном графике.

Зубков не связывает внедрение «коротких карт» со снижением доходов населения, а вот его коллега Владимир Гордейчик, управляющий велнес-клубом «Магис Спорт», говорит о том, что фитнес становится не по карману жителям бедного Алтайского края.

Владимир Гордейчик,

управляющий велнес-клубом «Магис Спорт»:

Сегодня все фитнес-клубы Барнаула заняты примерно на 50%. Лишь некоторые добираются до 80%-загрузки. Да, чиновники отчитываются о том, что доходы граждан растут, но фактически они падают.

Рассрочка платежа, которую Гордейчик ввел только в 2019 году, позволяет «Магис Спорту» увеличивать стоимость абонемента в год хотя бы на 3−5%, чтобы компенсировать повышение стоимости коммунальных услуг и другие затраты.

Стартовать с «длинных» карт намерен новый фитнес-проект Барнаула — X-Fit. Франшизу сети приобрел «Сити-Центр», который декларирует стоимость годового абонемента на уровне 30 тысяч рублей. Его менеджеры настроены на то, чтобы уводить клиентов клубов-соседей. Но, уверен Гордейчик, им будет крайне сложно завоевать хотя бы 20% аудитории.