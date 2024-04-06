Магнитная буря 6 апреля 2024 года. Когда солнечная активность пойдет на спад

Сегодня, 6 апреля, геоудары будут напоминать о себе, передает Gismeteo.

Магнитные колебания достигнут три балла. В вечеру магнитное поле окажется в штиле.

Отмечается, что около 60% людей на планете реагируют на космические колебания.

Медики подчеркивают, что магнитные бури влияют на текучесть крови. При сильных толчках вязкость крови повышается и ухудшается кислородный обмен.

Во время сильных спешек количество пациентов с тромбозами вен нижних конечностей и инсультом увеличивается.

Ранее сообщалось, что непривычная апрельская жара придет в Алтайский край на выходных.

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