24 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Магнитная буря обрушилась на Землю в это воскресенье

О том, насколько мощной будет магнитная буря 24 сентября 2023 года, рассказал Life.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

По прогнозам учёных, мощность магнитной бури составит 4 балла.

Такую бурю классифицируют как слабую, но даже такие небольшие колебания влияют на людей.

Они отражаются на самочувствии, могут вызвать помехи в работе техники и GPS.

Чего стоит избегать во время геомагнитных колебаний

  • Работы с техникой;
  • Поездок за рулем автомобиля;
  • Работы, которая требует сосредоточенности и внимания;
  • Тяжёлой физической активности.

Ранее жесткие геомагнитные толчки раскачают магнитосферу геоударами 23 сентября 2023.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость