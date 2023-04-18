18 апреля
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Жизнь

Малая магнитная буря ожидается на планете, но люди ее почувствуют. Даты мощных геоударов

На Земле 18 апреля бушует геомагнитный шторм силой в четыре балла.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Напомним, магнитная буря влияет на кровь. Например, при четырех баллах у метеозависимых людей начнет «скакать» давление, кровь будет немного сгущаться. Из-за этого могут быть аритмии или тахикардия.

Расписание геоударов

  • 17 апреля — сила геоударов в 3 балла;
  • 18 апреля — сила геоударов в 4 балла;
  • 19 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
  • 20 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
  • 21 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
  • 22 апреля — сила геоударов в 3 балла.

Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.

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