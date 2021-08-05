Мальчика похитили в Сибири и потребовали выкуп. Ребенка уже месяц не могут найти

14-летний Никита бесследно пропал 11 июля в Козульке, с тех пор о нем практически ничего не известно.
Последний раз мальчика видели в день исчезновения в 20:30 идущим по обочине автодороги Ачинск — Канск.
Неизвестный вышел в мессенджере на связь с матерью ребенка и потребовал деньги за возвращение мальчика.
«Информацию подтвердили в Следственном комитете. Полиция проводит проверку. Никакой другой официальной информации не сообщается», — отмечает издание.
В региональном СК возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения мальчика.
Ранее в Алтайском крае спасли 12-летнюю девочку, которую удерживали в подвале. Мужчина перед похищением месяц следил за ребенком.