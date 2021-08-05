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Жизнь

Мальчика похитили в Сибири и потребовали выкуп. Ребенка уже месяц не могут найти

В Красноярском крае возбудили дело об убийстве пропавшего Никиты Воронина, которого разыскивают с 11 июля, сообщает NGS24.RU.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

14-летний Никита бесследно пропал 11 июля в Козульке, с тех пор о нем практически ничего не известно.

Последний раз мальчика видели в день исчезновения в 20:30 идущим по обочине автодороги Ачинск — Канск.

Неизвестный вышел в мессенджере на связь с матерью ребенка и потребовал деньги за возвращение мальчика.

«Информацию подтвердили в Следственном комитете. Полиция проводит проверку. Никакой другой официальной информации не сообщается», — отмечает издание.

В региональном СК возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения мальчика.

Ранее в Алтайском крае спасли 12-летнюю девочку, которую удерживали в подвале. Мужчина перед похищением месяц следил за ребенком.

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