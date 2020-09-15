Маленький и строгий режим самоизоляции для пенсионеров опять ввели в Сибири

В Кемеровской области для людей старше 65 лет ввели двухнедельный режим самоизоляции, сообщает региональный оперштаб.

Меру вновь ввели для противодействия распространению COVID-19. С такой инициативой ранее выступил главный санитарный врач области. —. вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции).

Действовать самоизоляция будет в течении двух недель — с 15 по 30 сентября.

Пожилым людям — в возрасте 65 лет и старше — пояснили, при каких случаях они могут покидать свой дом.

«Посетить медицинскую организацию, сходить в аптек, салоны оптики, торговые объекты, посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ», — рассказали в оперштабе.

Выйти на улицу разрешили также в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам.

Барнаул. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Не оставили без внимания и экстренные случаи. К примеру, дом покинуть можно при пожаре, наводнении или других угрожающих жизни и здоровью обстоятельствах.

«Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным», — добавили в оперштабе.

Необходимостью для возвращения самоизоляции назвали рост зараженных коронавирусом: 7 сентября в регионе зафиксировали 85 новых заболевших, а 14 сентября — 115.

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