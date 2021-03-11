Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Малышева рассказала, почему ее дети живут в США

Российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как получилось так, что ее сыновья живут не в России, а в США.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и трудился в американском госпитале, пишет Teleprogramma.pro. Младший сын Малышевой занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают люди разных национальностей.

Телеведущая назвала своих детей другим поколением людей, «которые не рассматривают землю разделенной на страны».

«Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», — пояснила Малышева.

Говоря о себе, телеведущая заверила, что она «живет по прежним законам» и остается «русской с ног до головы», пишет «Росбалт».

В прошлом году Малышева после возвращения из США назвала Москву «островом свободы». В августе телеведущая застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. В Штатах она провела отпуск, во время которого навестила детей и внуков.

После возвращения она в своем Instagram отметила, что в Москве «жизнь огромная и неземная красота».

Ранее Малышева назвала способ профилактики ковида при помощи сосательной таблетки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость