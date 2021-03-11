Малышева рассказала, почему ее дети живут в США

Старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и трудился в американском госпитале, пишет Teleprogramma.pro. Младший сын Малышевой занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают люди разных национальностей.
Телеведущая назвала своих детей другим поколением людей, «которые не рассматривают землю разделенной на страны».
«Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», — пояснила Малышева.
Говоря о себе, телеведущая заверила, что она «живет по прежним законам» и остается «русской с ног до головы», пишет «Росбалт».
В прошлом году Малышева после возвращения из США назвала Москву «островом свободы». В августе телеведущая застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. В Штатах она провела отпуск, во время которого навестила детей и внуков.
После возвращения она в своем Instagram отметила, что в Москве «жизнь огромная и неземная красота».
Ранее Малышева назвала способ профилактики ковида при помощи сосательной таблетки.