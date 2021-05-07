Малышева упрекнула блокадниками пенсионерку на своей «диетической странице»

Телеведущая Первого канала Елена Малышева выдала очередной перл в беседе с подписчицей, которая пожаловалась ей, что не может сбросить лишний вес.

Женщина в комментариях в Instagram врача сослалась на мизерную пенсию, которая мешает сесть на диету, приводит отрывок переписки «Экспресс газета».

«Елена Васильевна, дорогая! Очень хочется похудеть! Но, увы, с наших пенсий не потянуть, вот и замкнутый круг», — жалуется женщина, страдающая лишним весом.

Малышева ответила пенсионерке крайне категорично. Врач потребовала перестать «оправдывать себя пенсией» и не нашла ничего лучше, чем привести в пример блокадный Ленинград, где почему-то «полных не было».

«Перестаньте оправдывать себя пенсией! Чтобы иметь лишний вес, надо много и очень калорийно есть. В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! А худеть можно бесплатно, необязательно покупать нашу диету», — заявила подписчице Малышева.

Телеведущая активно продвигает свой проект «Диета Елены Малышевой», пишет News.ru. Желающие могут купить предлагаемые Малышевой продуктовые наборы. Меню только на один день обойдется в 1200 рублей, весь курс длится месяц.

На момент публикации оскорбительный комментарий был удален. Многие пользователи сочли его кощунственным, особенно незадолго до Дня Победы. Пользователи задаются вопросом — имеет ли право человек, допускающий такие высказывания, поучать всех с федерального телеканала страны.

Ранее доктор и телеведущая Елена Малышева попыталась представить сексуальную жизнь людей будущего. Прогнозами она поделилась со своими подписчиками в Instagram.