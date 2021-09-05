Малый, средний и парадный. Герб Барнаула обсудили с дружинниками и общественниками

Основным в повестке заседания стал вопрос изменения герба Барнаула в соответствии с геральдическими требованиями.
Зампред комитета общественных связей и безопасности Антон Целевич продемонстрировал эскизы малого, среднего и парадного герба.
«В соответствии с ними разработана и концепция флага краевой столицы. Новые символы Барнаула необходимы и для установки стелы „Город трудовой доблести“. Горожане выберут площадку для ее размещения из 11 предложенных экспертами», — отметил он.
Ранее архитекторы назвали лучшее из 11 мест для стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле.
Барнаульцы примут окончательное решение по этому вопросу в ходе голосования с 17 по 19 сентября.
Напомним, герб и флаг Барнаула в их современных версиях не получается внести в Государственный геральдический регистр РФ.