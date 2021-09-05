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Жизнь

Малый, средний и парадный. Герб Барнаула обсудили с дружинниками и общественниками

Герб Барнаула обсудили на заседании Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению и Координирующего штаба народной дружины, сообщает мэрия города.

Герб Барнаула.
Герб Барнаула.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Основным в повестке заседания стал вопрос изменения герба Барнаула в соответствии с геральдическими требованиями.

Зампред комитета общественных связей и безопасности Антон Целевич продемонстрировал эскизы малого, среднего и парадного герба.

«В соответствии с ними разработана и концепция флага краевой столицы. Новые символы Барнаула необходимы и для установки стелы „Город трудовой доблести“. Горожане выберут площадку для ее размещения из 11 предложенных экспертами», — отметил он.

Ранее архитекторы назвали лучшее из 11 мест для стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле.

Барнаульцы примут окончательное решение по этому вопросу в ходе голосования с 17 по 19 сентября.

Напомним, герб и флаг Барнаула в их современных версиях не получается внести в Государственный геральдический регистр РФ.

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