"Мало просто не болеть". О секретах крепкого здоровья рассказали алтайские врачи

Считается, что на 50-55% здоровье зависит от образа жизни, на 20% - от окружающей среды, на 18-20% от генетической предрасположенности и только на 8-10% - от здравоохранения. Как оставаться здоровым и прожить долгие годы, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике края, главный врач Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Кто считается здоровым

В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения указано, что чтобы считаться здоровым, недостаточно просто не болеть и не иметь физических дефектов. Важно, чтобы физическое, душевное, духовное и социальное состояния находились в полном благополучии. Тогда-то человек проживет долгие годы.

Врачи выделяют три принципа ответственного отношения к здоровью. Это соблюдение здорового образа жизни, мониторинг собственного здоровья и правильное хранение и употребление лекарственных препаратов.

Без диет и ограничений

Правила здорового образа жизни довольно просты. Нужно отказаться от вредных привычек, правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Однако, согласитесь, далеко не все следуют этим рекомендациям.

Так чаще всего люди неправильно питаются: едят слишком калорийные блюда, перекусывают на ходу или вовсе пропускают приемы пищи. А ведь еда обеспечивает человеческий организм энергией в течение всего рабочего дня.

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

Специалисты отмечают: люди зря боятся здорово питаться. Вопреки стереотипам, рациональное питание не подразумевает жестких ограничений и изнурительных диет. Врачи рекомендуют:

как можно меньше употреблять трансжирных кислот и поваренной соли (не более 5 граммов в сутки);

съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно;

не забывать о клетчатке, которая содержится в цельнозерновых продуктах;

употреблять рыбу хотя бы два раза в неделю;

ограничить употребление кондитерских и колбасных изделий,

отказаться от жареной пищи и отдать предпочтение вареным, тушеным и запеченным блюдам.

Дневной рацион лучше разделить на четыре-пять маленьких приемов, вместо двух-трех больших. А также помнить, что нельзя есть перед сном. Переедание нередко становится причиной бессонницы.

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

Делу время, но отдыху час

Но даже если вы любите иногда побаловать себя вредными чипсами или фаст-фудом, это нанесет меньший вред здоровью, чем несоблюдение режима труда и отдыха. Если человек будет постоянно подвергать себя стрессу, мало спать и посвящать все свободное время работе, то он рискует приобрести психические и физические нарушения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, все чаще люди страдают от различных неврозов: депрессии и тревожности. В их числе и профессиональное выгорание. От депрессии оно отличается тем, что возникает от физической перегрузки и распространяется на психику. При депрессии происходит ровно наоборот: из-за психики страдает физическое состояние. Между тем выгорание на работе может стать причиной этого заболевания.

Поэтому врачи настоятельно рекомендуют: четко разграничивать время труда и отдыха и спать не менее 7-8 часов в сутки.

«При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха», - отмечает Татьяна Репкина.

Лень, отдых. pixabay.com

На зарядку!

Одним из видов отдыха может стать занятия спортом, особенно, если у вас сидячая работа. Причем необязательно записываться в спортзал. Достаточно просто гулять пешком, хотя бы по полчаса в день. В идеале врачи советуют и вовсе проходить по 4-6 км.

Также можно делать небольшую разминку по утрам или вечерам. Это поможет снять напряжение с мышц, настроиться на рабочий день и справиться со стрессом.

Регулярная физическая нагрузка снижает риск возникновения многих опасных заболеваний: ожирения, артериальной гипертонии, инсульта и депрессии.

Фитнес. Зарядка. Спорт. СС0

Профилактика

Второй принцип ответственного отношения здоровья - мониторинг своего состояния. Необходимо регулярно проходить профосмотры и посещать диспансеризацию, даже если вам кажется, что вы полностью здоровы. Многие опасные заболевания, такие как туберкулез или онкология, на ранней стадии никак не проявляют себя, и обнаружить их можно только с помощью специального медицинского оборудования. Благодаря этому, можно вовремя выявить заболевания и начать лечение.

За 11 месяцев текущего года состояние своего здоровья в рамках диспансеризации оценили почти 587 тыс. жителей Алтайского края. Профилактические осмотры завершили 126 тыс. человек.

Почти в 52 тыс. случаев многие заболевания были впервые выявлены у людей. На первом месте оказались болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. На втором - болезни системы кровообращения, а на третьем - болезни органов пищеварения.

Также было обнаружено 713 случаев злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях – 637 случаев (89%).

Врач. Медицина. СС0.

Таблетка зла

Со многими болезнями успешно борются современные препараты. Однако самостоятельно назначать их себе точно не стоит.

Главный врач-фтизиатр края Елена Анисимова отмечает, что в сознании многих людей закрепилось: все болезни можно вылечить одной волшебной таблеткой – антибиотиком. Однако он действенен именно в борьбе с бактериальными инфекциями: ангина, отит, дизентерия. А в случае обычной простуды – будет уже лишним.

Более того, применение антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий. И, когда антибиотик действительно понадобится больному, он может просто не подействовать. А в неопытных руках – даже привести к анафилактическому шоку.

О дозе лекарства, особенностях применения данного препарата, а также о возможных побочных явлениях лекарства даст правильную информацию только врач.