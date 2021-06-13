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Жизнь

«Маловато, честно говоря»: Путин высказался о зарплате тракториста со званием «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин оценил зарплату одного из обладателей звания «Герой труда» на встрече в Кремле.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава государства спросил тракториста из Ростовской области Александра Бондаренко о его зарплате.

«Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше», — ответил Бондаренко, но президенту эта сумма показалась небольшой.

«Это маловато, честно говоря», — цитирует Путина РИА Новости.

Бондаренко добавил, что работникам хватает. Президент ответил, что «это ниже среднего по стране», однако «об этом руководители отрасли должны думать».

Ранее Путин высмеял западных политиков, вспомнив генерала и булочки.

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