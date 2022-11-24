42 мамочки из 10 школ и 10 дошкольных учреждений округа чествовались по 5 номинациям:
- Много деток — особая миссия!
- Отличные мамы!
- Ее сердце не знает покоя!
- Невозможное -возможно!
- Супер, супер, супер мама!
Им посвящались выступления цирковой студии «Арлекино», театра танца «Хорошки», команды по спортивной аэробике ДЮСШ № 6, солиста Арсена Митичашвили, виртуоза-баяниста Юрия Колесникова.
Участники мероприятия стали свидетелями интересных людей, судеб, достижений и планов. Героини праздника получили благодарности администраций Железнодорожного и Индустриального районов, подарки Фонда Александра Локтева и, практически не смолкающие, аплодисменты.