42 мамочки из 10 школ и 10 дошкольных учреждений округа чествовались по 5 номинациям:

Много деток — особая миссия!

Отличные мамы!

Ее сердце не знает покоя!

Невозможное -возможно!

Супер , супер , супер мама!

Им посвящались выступления цирковой студии «Арлекино», театра танца «Хорошки», команды по спортивной аэробике ДЮСШ № 6, солиста Арсена Митичашвили, виртуоза-баяниста Юрия Колесникова.

Участники мероприятия стали свидетелями интересных людей, судеб, достижений и планов. Героини праздника получили благодарности администраций Железнодорожного и Индустриального районов, подарки Фонда Александра Локтева и, практически не смолкающие, аплодисменты.