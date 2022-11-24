24 ноября
﻿
Жизнь

Мама — главное слово!

23 ноября в школе № 132 депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Локтев организовал праздник «Прекрасен мир любовью материнской», посвященный Дню матери.

Праздник посвященный Дню матери.
Праздник посвященный Дню матери.
Фото: Олег Богданов.

42 мамочки из 10 школ и 10 дошкольных учреждений округа чествовались по 5 номинациям:

  • Много деток — особая миссия!
  • Отличные мамы!
  • Ее сердце не знает покоя!
  • Невозможное -возможно!
  • Супер, супер, супер мама!

Им посвящались выступления цирковой студии «Арлекино», театра танца «Хорошки», команды по спортивной аэробике ДЮСШ № 6, солиста Арсена Митичашвили, виртуоза-баяниста Юрия Колесникова.

Участники мероприятия стали свидетелями интересных людей, судеб, достижений и планов. Героини праздника получили благодарности администраций Железнодорожного и Индустриального районов, подарки Фонда Александра Локтева и, практически не смолкающие, аплодисменты.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость