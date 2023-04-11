Мангал, дача, балкон: где можно жарить шашлыки. И законные противопоказания

Сезон шашлыков совсем близко. Однако есть важные правила, которые стоит помнить перед подготовкой мяса и разведением огня.

Существует две категории запретов — место, которое не подходит для жарки шашлыков, и время, когда действует особый противопожарный режим.

Дача

С 1 марта расстояние между постройками и мангалом сократили. Место для жарки шашлыков необходимо обустроить определенным образом — перед приготовлением мяса нужно установить мангал, барбекю или гриль. И можно готовить мясо в 5 метрах от любой постройки, указывает sovcombank.ru.

У жилого дома

Жарить шашлык возле дома можно только в том случае, если УК создала для этого все условия — оборудовала площадку с мангалом, поставила ящик для песка, лопату и урну.

Рядом должны быть таблички, напоминающие жителям о правилах.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Балкон

Многие люди ошибочно полагают — на открытом балконе многоэтажки можно развести огонь и пожарить мясо. Но готовить мясо на балконе строго запрещено.

Шашлык , мангал. CC0

Наказание

Штраф за костер в лесу или на природе может начаться с предупреждения, а закончиться — крупной суммой штрафа или уголовным делом. В том случае, если случится крупный пожар.

Прогноз

Между тем в апреле лесные пожары вероятны на юге Тувы, Красноярского края, Иркутской, Омской и Томской областей (здесь под угрозой окажутся также восточные территории), а также на западе Новосибирской области и по всему Кузбассу.

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в апреле в западных частях Алтайского края.

И во многих сибирских регионах с 15 апреля вводят особый противопожарный режим. В Алтайском крае противопожарный период начнется 12 апреля.