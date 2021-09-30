30 сентября
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Жизнь

Марина Ракова не явилась на допрос и скрывается. Вице-президента Сбербанка ищет МВД, но она может выкрутиться

Уроженка Алтайского края Марина Ракова, вице-президент Сбербанка, не пришла на допрос по делу о хищении денег, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
Ildar sm [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Напомним, Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей. В Сбербанке опровергли связь расследования с ее деятельностью в компании.

Позже стало известно, что дело касается 2019 года, когда Ракова трудилась в должности замминистра просвещения России.

29 сентября планировали провести допрос, однако фигурантка не явилась и, предположительно, скрывается от следствия.

«Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас следствие разыскивает Ракову. Она пока не покидала Россию, скорее всего находится в Московском регионе. Всех, у кого есть информация, попросили связаться с московским МВД.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По данным источника, чиновница якобы пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.

Обыски прошли в офисе Раковой, у нее дома и ближайшего окружения. Также должны проверить госконтракты, заключенные при ее участии.

Председатель московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнеры» Георгий Тер-Акопов отметил, что бывшая чиновница сможет выкрутиться.

«Если у следствия есть основания привлекать ее в качестве подозреваемой, в этом случае следствие может выбрать ей меру пресечения: подписку о невыезде, ограничение действий, домашний арест или заключение под стражу. Если мера пресечения не выносилась, то она может свое отсутствие объяснить какой-то бытовой ситуацией. Если же она не появится и не объявится, то ей может быть предъявлено заочное обвинение и ее могут объявить в розыск», — рассказал юрист.

Деньги.
Деньги.

Если Ракова проходит по делу в качестве свидетеля и в этом статусе не явилась на допрос, то ее также будут искать.

Например, на ее телефон могут установить прослушку, могут «слушать» и телефоны других фигурантов уголовного дела. Оперативные службы также дают предупреждения в билетные кассы автобусных станций, авиакассы.

В таком случае, если найдут, Ракову могут сначала допросить в качестве свидетеля, а после допросить уже в качестве подозреваемой и задержать на 48 часов.

Кстати, Сбербанк на время проведения следствия назначит другого сотрудника исполняющим обязанности Раковой.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края стала замом федерального министра и в чем ее обвиняют.

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