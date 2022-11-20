Мариуполь могут восстановить за два года вместо трех лет, как планировали изначально. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам поездки в город.

По итогу поездки Марат Хуснуллин сообщил, что в городе работают 28 тыс. строителей. Они идут «хорошими темпами» и восстанавливают более 1,2 тыс. объектов.

Всего восстановлено уже 150 домов.

При этом вице-премьер рассказывает, что в городе есть проблема с подключением к сетям. Это связано с ветхостью сетей. Но он заверил, что над этим вопросом активно работают.

Тепло подали почти в 500 домов. Всего планируют подключить к отоплению тысячу объектов к концу года.

Ранее, согласно плану, до конца года планировали восстановить и построить 90 социальных объектов, создать новый транспортно-пересадочный узел, включающего в себя железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. А также позаботиться о развитии территории аэропорта.