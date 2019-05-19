Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы уроженка Барнаула Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы, в котором просит финансово поддержки. Ролик опубликован на ее странице Вконтакте. Страницу ведет ее сестра.

В первую очередь, Мария Бутина поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение 10 месяцев, и тех, кто следит за ее ситуацией. Также она обратилась с просьбой о о финансовой помощи. Пока она находится в распределительном центре в Оклахоме.

Мария Бутина,

осужденная в США уроженка Барнаула:

Мои адвокаты подали апелляцию. Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами, поскольку я — это всего лишь отражение текущей действительности. Поэтому если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, то, пожалуйста, зайдите на мой сайт и пожертвуйте кто сколько сможет. Спасибо вам, ребята. Держитесь. Русские не сдаются.

Правозащитник Александр Ионов отметил в интервью «Ридусу», что финансовое положение Бутиной катастрофическое. Ее долг перед американскими адвокатами составляет порядка 40 млн рублей.

Напомним, 30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Суд в Вашингтоне вынес приговор Марии Бутиной 26 апреля. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Марии зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта суда, и после отбытия срока ее депортируют в Россию.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе, «которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».