Мария Мотузная вернулась в Россию и намерена жить в Петербурге

Барнаульская студентка Мария Мотузная, известная своей борьбой за свободные репосты в социальных сетях, вернулась из Прибалтики в Россию и намерена в дальнейшем жить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт news.ru.

Напомним, что барнаульская активистка покинула страну в середине прошлого года. Сначала она уехала на Украину, где просила политическое убежище, а затем перебралась в Литву. Теперь, когда уголовное дело в отношении нее прекращено, она намерена жить в Северной Столице.

Ранее девушка признавалась, что хочет вернуться в Россию.

Чем известна Мария Мотузная?

Напомним, летом прошлого года девушку обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ: за возбуждение ненависти либо вражды и за оскорбление чувств верующих. Обвинение строилось на показаниях двух студенток РАНХиГС, которых оскорбили репосты на заброшенной странице Мотузной «ВКонтакте».

В частности, эксперты обнаружили оскорбление в изображении крестного хода, который идет по грязной дороге с лужами, сопровождающимся текстом «Две главные беды России». Также в тексте одной из картинок лингвистическая экспертиза усмотрела «унижение представителей негроидной расы».

Дело Мотузной дошло до суда. Однако осенью президент России Владимир Путин высказался о необходимости смягчить антиэкстремистские статьи. Дело Мотузной направили обратно в прокуратуру, а затем и вовсе закрыли.