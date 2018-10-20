Мария Мотузная завела «пресс-секретаря» и отказалась давать комментарии «маленьким изданиям»

Мария Мотузная, покинувшая Россию несмотря на подписку о невыезде, завела помощника, которого мгновенно в соцсетях назвали пресс-секретарем. По словам представителя Мотузной, теперь все статьи будут «проверяться», а мелкие СМИ не смогут получить интервью будущей политической беженки.

«Привет всем. В связи с тем, что журналисты высасывают все из пальца и берут информацию с потолка, все ваши статьи с этого момента будут проверяться мной. Так же, мы больше не даем интервью маленьким изданиям. Дождь, тиджорнал — велком», — написал названный пресс-секретарь Мотузной у себя в твиттере (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.)

https://t.co/okJSUOYqnO

Привет всем. В связи с тем, что журналисты высасывают все из пальца и берут информацию с потолка, все ваши статьи с этого момента будут проверяться мной. Так же, мы больше не даем интервью маленьким изданиям. Дождь, тиджорнал - велком. — Foxility by Foxility (@thefoxility) 19 октября 2018 г.

Мгновенно в ответ на новые факты из жизни Марии, соцсети разразились порцией острот.

— Алло, это пресс-секретарь Марии Мотузной, Маша пока интервью больше не даёт, она очень устала.

— Но это вы мне позвонили

— Мы больше не даём интервью, тем более федеральным каналам, до свидания. — Генси ☮ (@fcuktv) 19 октября 2018 г. Каждый раз, когда вам будет казаться, что вы неудачник и вам не повезло с работой, вспоминайте, что где-то в мире сидит и отбивается от мелких СМИ пресс-секретарь Мотузной — Настя Кадетова (@kadetovaa_) 19 октября 2018 г. Ежегодное обращение Мотузной федеральному собранию — Лось (19,6) (@poooovar) 19 октября 2018 г. Уровень пафоса:

500. Глава села Семёновского района кировской области

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3. Тимати

2. Волочкова

1. Пресс-секретарь Мотузной — митрофан (@mitrofanbelov) 19 октября 2018 г.

Мария оперативно отреагировала на негатив и остроты в свой адрес, в адрес своего помощника. Она пояснила, что ее названный «пресс-секретарь» — просто близкий другу, который помогает девушке по причине близкого нервного срыва и невероятного стресса. В посте девушка поясняет что устала от насмешек, ажиотажа вокруг ее персоны, и добавила, что все отдала, чтобы «сидеть дома в кругу близких».

Мария также пояснила, «маленькие СМИ — это конфликт, ложно поданная информация», а к крупным СМИ доверие выше. При этом пост помощника Мотузной о «маленьких изданиях», по всей видимости, появился после материала информационно-аналитического сайта «Сибирь.Реалии» (проект «Радио Свободы»), на который стоит ссылка в посте.

Напомним, 16 октября Мария Мотузная должна была вернуться в Барнаул из Москвы, где она участвовала в съемках для передачи на телеканале «Спас» и давала интервью другим федеральным СМИ. Вечером того же дня она написала в Twitter, что находится в Киеве. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути».

Справка

«Радио Свободы» — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания. Декларирует свою миссию как «содействие демократическим ценностям и институтам посредством информационной журналистики в странах, где свобода прессы запрещена властями или недостаточно развита». По данным wiki, организация вещает на 26 языках на 23 страны.