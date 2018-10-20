Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
331

Мария Мотузная завела «пресс-секретаря» и отказалась давать комментарии «маленьким изданиям»

Мария Мотузная, покинувшая Россию несмотря на подписку о невыезде, завела помощника, которого мгновенно в соцсетях назвали пресс-секретарем. По словам представителя Мотузной, теперь все статьи будут «проверяться», а мелкие СМИ не смогут получить интервью будущей политической беженки.

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
vk.com/lior018

«Привет всем. В связи с тем, что журналисты высасывают все из пальца и берут информацию с потолка, все ваши статьи с этого момента будут проверяться мной. Так же, мы больше не даем интервью маленьким изданиям. Дождь, тиджорнал — велком», — написал названный пресс-секретарь Мотузной у себя в твиттере (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.)

Мгновенно в ответ на новые факты из жизни Марии, соцсети разразились порцией острот.

Мария оперативно отреагировала на негатив и остроты в свой адрес, в адрес своего помощника. Она пояснила, что ее названный «пресс-секретарь» — просто близкий другу, который помогает девушке по причине близкого нервного срыва и невероятного стресса. В посте девушка поясняет что устала от насмешек, ажиотажа вокруг ее персоны, и добавила, что все отдала, чтобы «сидеть дома в кругу близких».

Мария также пояснила, «маленькие СМИ — это конфликт, ложно поданная информация», а к крупным СМИ доверие выше. При этом пост помощника Мотузной о «маленьких изданиях», по всей видимости, появился после материала информационно-аналитического сайта «Сибирь.Реалии» (проект «Радио Свободы»), на который стоит ссылка в посте.

Напомним, 16 октября Мария Мотузная должна была вернуться в Барнаул из Москвы, где она участвовала в съемках для передачи на телеканале «Спас» и давала интервью другим федеральным СМИ. Вечером того же дня она написала в Twitter, что находится в Киеве. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути».

Справка

«Радио Свободы» — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания. Декларирует свою миссию как «содействие демократическим ценностям и институтам посредством информационной журналистики в странах, где свобода прессы запрещена властями или недостаточно развита». По данным wiki, организация вещает на 26 языках на 23 страны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка