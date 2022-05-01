«Мария-ра» будет покармливать новорожденных тигрят барнаульского зоопарка детским питанием

Компания «Мария-ра» передала барнаульскому зоопарку детское питание. Им будут кормить недавно родившихся тигрят.

Зоопарк получил крупы, молочные продукты, товары для животных и даже детское питание на сумму в полмиллиона рублей.

«Пока тигрят (двух мальчиков и девочку) кормит сама Багира, но скоро их можно будет подкармливать. Детское питание, переданное компанией „Мария-Ра“, будет в этот период для сотрудников зоопарка большим подспорьем в работе», — сообщает пресс-служба компании.

Крупы используются в ежедневном рационе медведей, морковь, свекла, картофель и капуста тоже используются большим спросом у обитателей зоопарка каждый день.

Напомним, трое тигрят появились в барнаульском зоопарке на Пасху 24 апреля.