1 мая
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Жизнь

«Мария-ра» будет покармливать новорожденных тигрят барнаульского зоопарка детским питанием

Компания «Мария-ра» передала барнаульскому зоопарку детское питание. Им будут кормить недавно родившихся тигрят.

Тигрята.
Тигрята.
www.amur-tiger.ru

Зоопарк получил крупы, молочные продукты, товары для животных и даже детское питание на сумму в полмиллиона рублей.

«Пока тигрят (двух мальчиков и девочку) кормит сама Багира, но скоро их можно будет подкармливать. Детское питание, переданное компанией „Мария-Ра“, будет в этот период для сотрудников зоопарка большим подспорьем в работе», — сообщает пресс-служба компании.

Крупы используются в ежедневном рационе медведей, морковь, свекла, картофель и капуста тоже используются большим спросом у обитателей зоопарка каждый день.

Напомним, трое тигрят появились в барнаульском зоопарке на Пасху 24 апреля.

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