Девять студенток из разных институтов АлтГУ вместе готовились к конкурсу красоты, ума и таланта. За их плечами — часы репетиций дефиле, фотосессии и несколько мастер-классов: по макияжу, кулинарному и гончарному мастерству, флористике и даже езде на квадроциклах. Можно сказать: прошли экспресс-курс благородных девиц.
Итак, общие номера конкурсанток были весьма патриотичными. Первый эффектный выход в красно-белых костюмах с орнаментами, стилизованными под традиционные, сопровождался «фолк-дэнсом». Другое дефиле посвятили 350-летию Петра I — он даже выбегал на сцену. И лишь когда красавицы облачились в платья в пол, заиграли французские напевы.
Также жюри оценило навыки публичного выступления и память студенток. Каждая из них подготовила минутный рассказ об истории АлтГУ и прочла его наизусть. Особенно выделилась Любовь Суханова из Института гуманитарных наук (ИГН): она сочинила целое стихотворение на заданную тему. Получилось что-то вроде ломоносовского творения «О пользе стекла».
И, конечно же, не обошлось без творческих номеров. Зрителей ждало очень много танцев. Иногда с юмором — Анастасия Бойкова из ИГН перевоспитывала на сцене медведя собственноручно собранным «калашом», а Алина Коваленко из Института истории и международных отношений погрузила зал в красочный мир «Ла-ла-лэнда».
Евгения Науменко из Института географии за одно выступление успела показать целых три таланта: она пела, танцевала и под финал сыграла мини-сцену. А Любовь Суханова продемонстрировала чудеса гибкости и ловкости, выполняя элементы художественной гимнастики.
Некоторые девушки поднимали в своих выступлениях проблемы безотцовщины, далеких от идеального образа семей и потребительского отношения к людям.
Перед тем, как жюри ушло совещаться, студентки успели показать и свои актерские данные: все вместе сыграли сцену по чеховскому рассказу «Жалобная книга».
И вот момент истины. Вице-мисс стали Надежда Гребенец из Международного института экономики, менеджмента и информационных систем и Алина Коваленко из Института истории и международных отношений. Она же — мисс Онлайн.
А титул «Мисс АлтГУ-2022» завоевала Любовь Суханова, студентка ИГН.