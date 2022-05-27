Больше месяца девять студенток серьезно готовились… Нет, не к сессии (хотя и к ней, разумеется, тоже) — а к конкурсу красоты. Какой экзамен умницам и красавицам предстояло выдержать на «Мисс АлтГУ-2022» и причем тут Чехов и Калашников — в фоторепортаже altapress.ru .

Девять студенток из разных институтов АлтГУ вместе готовились к конкурсу красоты, ума и таланта. За их плечами — часы репетиций дефиле, фотосессии и несколько мастер-классов: по макияжу, кулинарному и гончарному мастерству, флористике и даже езде на квадроциклах. Можно сказать: прошли экспресс-курс благородных девиц.

Итак, общие номера конкурсанток были весьма патриотичными. Первый эффектный выход в красно-белых костюмах с орнаментами, стилизованными под традиционные, сопровождался «фолк-дэнсом». Другое дефиле посвятили 350-летию Петра I — он даже выбегал на сцену. И лишь когда красавицы облачились в платья в пол, заиграли французские напевы.

Мисс АлтГУ 2022. Ирина Пергаева.

Также жюри оценило навыки публичного выступления и память студенток. Каждая из них подготовила минутный рассказ об истории АлтГУ и прочла его наизусть. Особенно выделилась Любовь Суханова из Института гуманитарных наук (ИГН): она сочинила целое стихотворение на заданную тему. Получилось что-то вроде ломоносовского творения «О пользе стекла».

И, конечно же, не обошлось без творческих номеров. Зрителей ждало очень много танцев. Иногда с юмором — Анастасия Бойкова из ИГН перевоспитывала на сцене медведя собственноручно собранным «калашом», а Алина Коваленко из Института истории и международных отношений погрузила зал в красочный мир «Ла-ла-лэнда».

Мисс АлтГУ 2022. Ирина Пергаева.

Евгения Науменко из Института географии за одно выступление успела показать целых три таланта: она пела, танцевала и под финал сыграла мини-сцену. А Любовь Суханова продемонстрировала чудеса гибкости и ловкости, выполняя элементы художественной гимнастики.

Некоторые девушки поднимали в своих выступлениях проблемы безотцовщины, далеких от идеального образа семей и потребительского отношения к людям.

Мисс АлтГУ 2022. Ирина Пергаева.

Перед тем, как жюри ушло совещаться, студентки успели показать и свои актерские данные: все вместе сыграли сцену по чеховскому рассказу «Жалобная книга».

Мисс АлтГУ 2022. Ирина Пергаева. Мисс АлтГУ 2022. Ирина Пергаева.

И вот момент истины. Вице-мисс стали Надежда Гребенец из Международного института экономики, менеджмента и информационных систем и Алина Коваленко из Института истории и международных отношений. Она же — мисс Онлайн.

Мисс АлтГУ 2022. Ирина Пергаева. Мисс АлтГУ 2022. Ирина Пергаева.

А титул «Мисс АлтГУ-2022» завоевала Любовь Суханова, студентка ИГН.