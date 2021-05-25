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Жизнь

Масштабная прогулка: подсчитали, сколько шагов в день увеличивают продолжительность жизни

Можно снизить риск смерти, если правильно питаться и вести здоровый и активный образ жизни.

Прогулка.
Прогулка.
СС0

Ученые провели масштабное исследование, изучив данные более 16 тыс. женщин старше 60 лет в период с 2011 по 2015 год, и пришли к поразительным выводам.

Каждая из женщин-участниц исследования носила специальный прибор на талии. Ученые изучали их деятельность, рацион, ежедневный уровень активности, а также отслеживали причины их смерти, пишет «Росбалт».

Оказалось, что те, кто ежедневно совершал на 1000 больше шагов, чем остальные участницы, жили на 28% дольше.

При этом было подсчитано и минимальное количество шагов в день, необходимое для продления срока жизни — 4500.

Риск преждевременной смерти продолжает снижаться по мере увеличения числа шагов, но стабилизируется на уровне примерно 7500 шагов в день.

Прогулки следует дополнять более энергичными упражнениями.

Между тем ранее считалось, что в день для сохранения здоровья нужно проходить не менее 10 тыс. шагов.

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