Массовый костюмированный сплав по реке проведут в Бийске

Жителей Алтайского края приглашают на массовый сплав по реке Бии на SUP-бордах 22 июля.

В программе "Алтай SUP-феста" - конкурс на лучший костюм, а также любительский спринт, музыкальная программа и фаер-шоу.

Афиша массового сплава на сапах. Алтай SUP-фест

Главный приз - SUP-борд.

Stand up paddle board, SUP‑board или просто сап — это доска, на которой плавают стоя, управляя с помощью одного длинного весла.

Бесплатно поучаствовать может любой желающий - на своем сапе или арендованном у организаторов.

Регистрация начнется 22 июля в 16:30 у коммунального моста на Центральном пляже.

Старт - в 18:00. Финиш - пляж на Зеленом клине.

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