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Жизнь

Мать Аршавина отсудила у его бывшей жены 2 млн рублей

Татьяна Аршавина, мать бывшего футболиста сборной России и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, отсудила у его бывшей жены Алисы около 2 млн рублей.

Чем прославился футболист Андрей Аршавин
Чем прославился футболист Андрей Аршавин
https://vk.com/arshavin_fanclub

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску Татьяны Аршавиной к Алисе Аршавиной. Городской суд решение районного суда отменил, исковые требования удовлетворил», — цитирует представителя петербургского городского суда РИА «Новости».

Долгое время бывшая жена футболиста проживала в квартире матери Аршавина. Она не покидала частную собственность даже не смотря на судебное решение.

Осенью прошлого года московский суд отклонил иск Татьяны Аршавиной на 2 млн рублей, а теперь апелляция была удовлетворена.

Свадьба и развод

В сентябре 2016 года Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой после нескольких лет отношений, напоминает Газета.Ru. В 2017 году у пары родилась дочь. Через несколько месяцев стало известно о разводе, однако супруги смогли помириться.

В 2019 году Казьмина сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.

Ранее сообщалось, что другая бывшая жена Аршавина мечтает о доме на Алтае.

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