Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы назвала его умным и добрым

Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле. Телеканал RT опубликовал кадры ее беседы с журналистами.

По поводу того, что ее сына обвиняют в убийстве школьницы, Туватина заявила, что это «неправда».

Она также охарактеризовала Михаила как «замечательного, доброго, умного, работящего» человека. Журналистам она заявила, что не видела сына два дня, и не знает, где он сейчас находится.

В свою очередь телеканал «Звезда» поговорил с соседкой женщины Натальей Скидановой, которая рассказала, что Туватина сама неоднократно угрожала ей и ее детям, нападала на них. «У меня ребенок ехал на велосипеде, ему еще лет 12 было, спускался с горы, и она ему палку в колесо воткнула. Он у меня кубарем покатился», — рассказала телеканалу женщина.

Что произошло

В Саратове девятилетняя девочка Лиза пропала 9 октября по пути в школу. Ее тело нашли через два дня. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего местного жителя, который ранее уже был судим.

Согласно показаниям, подозреваемый несколько месяцев назад самовольно завладел гаражом в микрорайоне СХИ Саратова. 9 октября он находился в гараже. Девочка прошла мимо и спросила, его ли это гараж. «Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать ее семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ночью 11 октября жители Саратова собирались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу девочки. Митингующие также атаковали полицейскую машину, где предположительно мог находиться злоумышленник. Люди устроили настоящую давку возле автомобиля и скандировали «Открывай!». Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих.

Депутаты Госдумы, представляющие Саратовскую область, высказались за отмену моратория на смертную казнь в связи с резонансным убийством девятилетней девочки. В официальной группе Думы появился опрос «Нужно ли отменять мораторий на смертную казнь?». Большинство пользователей сказали «да».

В сети также появилась петиция с требованием казнить, выдать на самосуд или гарантировать пожизненный срок для подозреваемого в убийстве Михаила Туватина.