Математический модуль Сбербанка вычислил, когда настанет пик COVID-19

Сбербанк разработал математический модуль, который показал, когда наступит пик коронавирусной инфекции в России.

Искусственный интеллект вычислил, что пик эпидемии придёт в первые десять дней мая в России, что касается Москвы, то пик наступит чуть раньше, в конце апреля, сообщает РИА Новости.

«Было разработано несколько сценариев. Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придётся на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», — приводит агентство слова зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Ранее аналитики из Университета технологий и дизайна (SUTD) в Сингапуре вычислили с помощью математической модели, что Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса, пишет News.ru.

Однако впоследствии исследователи откорректировали «дату» и сообщили, что эпидемия нового коронавируса в России полностью завершится в августе. Ранее в университете считали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.

По состоянию на 29 апреля в России зафиксировано 93,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

Ранее главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев рассказал, что температура и кашель не являются главными симптомами COVID-19.