«Матрешку-навальняшку» создал сибирский художник

Красноярский художник Василий Слонов продемонстрировал в своем Instagram новое творение — матрешку-клетку из железных прутьев.

Матрешка из клетки. Автор: Василий Слонов, художник из Красноярска.

Слонов не стал объяснять смысл метафоры «матрешка-клетка».

«От задумки до воплощения», — коротко подписал он чертеж-схему и видео с результатом.

В комментариях отметили, что в описании нет необходимости, поскольку получившаяся матрешка символична со всех сторон.

«Матрешка-навальняшка. Как символ», — отметил один из почитателей творчества художника.

Также посоветовали подождать, когда клетка заржавеет, чтобы получилось завершенное произведение.

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