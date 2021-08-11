«Матрешку-навальняшку» создал сибирский художник

Слонов не стал объяснять смысл метафоры «матрешка-клетка».
«От задумки до воплощения», — коротко подписал он чертеж-схему и видео с результатом.
В комментариях отметили, что в описании нет необходимости, поскольку получившаяся матрешка символична со всех сторон.
«Матрешка-навальняшка. Как символ», — отметил один из почитателей творчества художника.
Также посоветовали подождать, когда клетка заржавеет, чтобы получилось завершенное произведение.
Ранее новосибирский художник Артем Лоскутов дубинками нарисовал картину «Беларусь» и продал за 3 млн рублей.