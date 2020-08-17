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Жизнь

Сибиряк дубинками нарисовал картину «Беларусь» и продал за 3 млн рублей

Новосибирский художник Артем Лоскутов рассказал в своем Facebook о продаже новой картины, посвященной протестам в Белоруссии.

Картина "Беларусь". Артем Лоскутов.
Картина "Беларусь". Артем Лоскутов.
twitter.com/kissmyba.

Картину «Беларусь» Лоскутов продавал на аукционе в соцсетях, причем стартовая цена составила всего 1 рубль.

«Продано за 3 миллиона рублей», — написал художник, добавив, что половину вырученных денег он отправит белорусам и покупатель решил остаться анонимным.

Картина в виде бело-красно-белого флага белорусской оппозиции выполнена акриловой краской на холсте размером 60×40 см.

Творение создавалось просто — Лоскутов брал смазанную краской полицейскую дубинку и бил холст. Автор назвал такую технику «дубинописью».


Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко набрал 80,23%. После начались акции протеста против «фальсификаций».

Силовики несколько дней разгоняли толпы светошумовыми гранатами, резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Пострадали сотни людей.

Чрезмерные избиения признал глава МВД Белоруссии, который извинился перед «попавшими под раздачу».

Ранее телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Лукашенко «отдал приказ» избивать и расстреливать свой народ.

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