Сибиряк дубинками нарисовал картину «Беларусь» и продал за 3 млн рублей

Картину «Беларусь» Лоскутов продавал на аукционе в соцсетях, причем стартовая цена составила всего 1 рубль.
«Продано за 3 миллиона рублей», — написал художник, добавив, что половину вырученных денег он отправит белорусам и покупатель решил остаться анонимным.
Картина в виде бело-красно-белого флага белорусской оппозиции выполнена акриловой краской на холсте размером 60×40 см.
Творение создавалось просто — Лоскутов брал смазанную краской полицейскую дубинку и бил холст. Автор назвал такую технику «дубинописью».
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко набрал 80,23%. После начались акции протеста против «фальсификаций».
Силовики несколько дней разгоняли толпы светошумовыми гранатами, резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Пострадали сотни людей.
Чрезмерные избиения признал глава МВД Белоруссии, который извинился перед «попавшими под раздачу».
Ранее телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Лукашенко «отдал приказ» избивать и расстреливать свой народ.