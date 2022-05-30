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Жизнь

31 мая на Землю обрушится метеорный шторм

31 мая жителей Земли ожидает интенсивный метеоритный шторм с пролетом нескольких тысяч метеоров в час, сообщает РИА «Новости».

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

«Утром 31 мая Землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет», — рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

Лучше всего явление будет видно в западном полушарии, в Северной Америке, пишет Газета.Ru.

Ранее затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край.

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