31 мая на Землю обрушится метеорный шторм

«Утром 31 мая Землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет», — рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.