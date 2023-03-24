24 марта
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Жизнь

Мчит, гудит, дымится. Какими были первые паровозы и железная дорога на Алтае

24 марта (оказывается!) отмечают Международный день паровоза. Altapress.ru показывает, какими когда-то были паровозы и железная дорога на Алтае.

Алтайская железная дорога, фото 1915 года.
Алтайская железная дорога, фото 1915 года.
Барнаул. Юбилейные даты.

Кстати, вот несколько фактов о строительстве железной дороги на Алтае

1. Первый поезд из Новосибирска прибыл в Барнаул 8 октября 1915 года. Торжество прошло 21 октября, в нем приняли участие командующий омским военным округом, томский и семипалатинский губернаторы.

2. На строительство железной дороги выдели 60 млн. рублей, 1 млн. 400 тыс. рублей из которых потратили на строительство железнодорожного моста через Обь.

3. Строительство путей начали в 1913 году. Укладку железной дороги хотели закончить в 1914 году, но 1 августа 1914 года началась первая мировая война. Из-за возникших сложностей и экономии средств отсутствовали выезды на мост через Обь, сократилось строительство путевых зданий, снизилось качество балластировки пути и не только.

4. 28 февраля 1954 года на Алтай приехал первый поезд с 50 тыс. целинников из 40 областей, которые за пару лет вырастили в крае 18 млн тонн зерна.

5. Алтайская железная дорога связала Барнаул с Транссибирской магистралью, изменила транспортное положение города, ускорила развитие промышленности и способствовала росту населения. Не зря за строительством путей следили петербургские банки, поскольку видели перспективу для внедрения в развивающуюся торговлю и промышленность.

День паровоза отмечают 24 марта с 1802 года. Именно тогда изобретатель из Великобритании Ричард Тревитик запатентовал первый паровоз.

Еще через 30 лет в Нижнем Тагиле уральские умельцы, отец и сын Черепановы, смастерили свой паровоз и железную дорогу.

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