Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла в свой первый самостоятельный рейс. Об этом сообщают РИА Новости.

Соколова повела пассажирский поезд № 115 сообщением Томск — Адлер в 16:24 мск 6 марта. Она отправилась с вокзала Екатеринбурга и прибыла на станцию Дружинино.

Оксана Соколова получила удостоверение машиниста электровоза в январе 2023 года. Она стала первой в РЖД женщиной, которая водит пассажирские поезда дальнего следования.

Соколова в течение двух месяцев проходила стажировку.

Ранее машинистами и помощниками машинистов могли работать только мужчины в России. Женщин стали принимать на такую должность с 1 января 2021 года. Соответствующие изменения внесло Министерство труда.

Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста.