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Автоновости

Новый пригородный ускоренный поезд запустят в Алтайском крае

В Алтайском крае 12 декабря 2022 года начнет курсировать новый пригородный поезд «Барнаул-Славгород», сообщает министр транспорта Антон Воронов, пишет ТАСС.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

Расстояние почти в 400 км поезд будет преодолевать за 6,5 часов.

Для пассажиров такой вид транспорта безопасен и по сравнению с другими обходится дешевле.

«Поезд вдохнет новую жизнь в степную часть края. Дорога там сейчас утомительная и непростая, — говорит министр.

Маршрут будет включать семь районов напрямую и восемь сопредельных. На тепловозной тяге поезд будет самым скорым в крае. В этом году уже получено 30 новых вагонов.

Ранее стало известно, что изменился график пригородных поездов с 10 октября.

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