Новый пригородный ускоренный поезд запустят в Алтайском крае

Расстояние почти в 400 км поезд будет преодолевать за 6,5 часов.
Для пассажиров такой вид транспорта безопасен и по сравнению с другими обходится дешевле.
«Поезд вдохнет новую жизнь в степную часть края. Дорога там сейчас утомительная и непростая, — говорит министр.
Маршрут будет включать семь районов напрямую и восемь сопредельных. На тепловозной тяге поезд будет самым скорым в крае. В этом году уже получено 30 новых вагонов.
Ранее стало известно, что изменился график пригородных поездов с 10 октября.