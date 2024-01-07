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Жизнь

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

В Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается сильный ветер и гололед.

Метель. Зима.
Метель. Зима.
ССО.

Усиление ветра прогнозируют до 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные гололедные явления, метели.

На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.

МЧС рекомендует следить за информацией о состоянии дорог, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При сильном ветре переждать непогоду можно в капитальном строении. Укрываться под деревьям и рекламными щитами нельзя.

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